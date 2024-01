Fabio Fazio su Canale 5 con Maria De Filippi per uno show dedicato a Maurizio Costanzo

Fabio Fazio e Maria De Filippi condurranno insieme su Canale un programma-evento in ricordo di Maurizio Costanzo.

Lo rende noto Mediaset in vista del primo anniversario della scomparsa del conduttore televisivo, morto il 24 febbraio 2023 a 84 anni.

Il programma andrà in onda prossimamente in seconda serata. A ripercorrere con Maria De Filippi e Fabio Fazio la lunga carriera di Costanzo saranno alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana.

Lo speciale, sottolinea una nota Mediaset, “regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite”.

Fazio, che dallo scorso autunno è passato dalla Rai a Discovery, sarà in via eccezionale sulle reti della famiglia Berlusconi. Ma per lui non sarà una prima volta. Negli anni Ottanta il conduttore aveva partecipato su Rete 4 al varietà comico Sponsor City.

