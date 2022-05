Me Contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 7 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Me Contro Te – Il mistero della scuola incantata, nuovo capitolo della serie con protagonisti i famosi youtuber Luì e Sofì. La pellicola del 2021 è diretta da Gianluca Leuzzi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Me Contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film diretto da Gianluca Leuzzi, vede la coppia Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) impegnata con il party d’inaugurazione di un nuovo istituto scolastico, riaperto dopo diverso tempo. Invitati come ospiti, i due si divertono insieme al loro amico Pongo, ma la bellissima scuola racchiude un segreto. Inoltre, il Signor S cercherà di sabotare la festa e rompere l’amicizia del trio, che dovrà lasciare i festeggiamenti per affrontare ancora una volta il loro acerrimo nemico.

Il perfido Signor S, dopo aver rubato un oggetto speciale dal mondo magico, ha scagliato un incantesimo contro Pongo, che è caduto in un sonno profondo. Luì e Sofì dovranno salvare il loro caro amico, ma come? È Perfidia, l’assistente del Signor S, a dar loro la risposta: i due dovranno recuperare il tesoro nel mondo fatato e consegnarlo nelle mani del loro nemico. Solo recuperando la preziosa reliquia, la coppia riceverà in cambio l’antidoto per salvare Pongo. In questa nuova avventura scolastica, i Me contro Te saranno guidati da una mappa e scopriranno qualcosa di importante, un segreto riguardante il loro passato, soprattutto quello di Sofì…

Me Contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Me Contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata, ma qual è il cast? Protagonisti sono gli youtuber Luì e Sofì, nomi d’arte di Sofia Scalia e Luigi Calagna. E ancora tra gli attori troviamo Michele Savoia, Antonella Carone, Giustina Buonomo, Alice Maselli. Di seguito il trailer ufficiale del film.

Streaming e tv

Dove vedere Me contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.