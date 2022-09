Max Angioni – Miracolato: lo show comico su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, giovedì 22 settembre 2022, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda lo show Max Angioni – Miracolato, spettacolo comico di uno dei giovani talenti della comicità italiana. Si tratta del terzo appuntamento con Italia 1 on stage, quattro speciali comici con gli show teatrali dei campioni della risata. La prima puntata ha visto come protagonista Andrea Pucci, la seconda Maurizio Battista. Di seguito le anticipazioni di Max Angioni – Miracolato.

Anticipazioni e ospiti

Nel terzo appuntamento di Italia 1 on stage, in onda stasera, 22 settembre 2022, su Italia 1, protagonista è Max Angioni. Uno dei giovani talenti della comicità italiana, che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere dai tempi di Italia’s Got Talent, poi Zelig, Le Iene e recentemente Lol. Lo spettacolo Miracolato è stato infatti registrato in data sabato 17 settembre dal Teatro Manzoni di Milano e rappresenta un compendio dei personaggi del comico, tra esperienze di vita, interazioni social(i), rapporto con lo sport, maledizione di arrivare secondo e rivisitazione dei miracoli più conosciuti. Un modo per esorcizzare la realtà attraverso la lente dell’ironia e strapparci più di qualche risata con la comicità, a tratti surreale, che caratterizza Max Angioni. “Uno spettacolo per tutti”, lo ha definito il comico 30enne. Il quarto e ultimo appuntamento con Italia 1 on stage avrà come protagonista Giuseppe Giacobazzi.

Le date

Vediamo ora le date dello show Miracolato di Max Angioni.

30 novembre 2022, 1-2-3-4 dicembre (replica al Teatro Manzoni di Milano);

8 dicembre (Teatro Verdi di Brindisi; su Ticketone i biglietti non sono ancora in vendita);

13 dicembre (Teatro Ambra Jovinelli di Roma);

20 gennaio 2023 (Teatro Verdi di Montecatini);

24-25 febbraio (Teatro Nuovo di Ferrara);

6 marzo (Teatro Alfieri di Torino);

23 marzo (Teatro Storchi di Modena).

Streaming e tv

Dove vedere Max Angioni – Miracolato? Lo show comico va in onda questa sera, 22 settembre 2022, su Italia 1 dalle 21.20. Se non siete in casa potete seguirlo su MediasetPlay.