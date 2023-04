Chi è Mauro Graiani, il marito di Milena Miconi ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Mauro Graiani, il marito di Milena Miconi ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 28 aprile 2023? Mauro Graiani (Genova, 31 ottobre 1962) è uno sceneggiatore e regista italiano che nel maggio del 2019 ha sposato Milena Miconi, sua compagna da 18 anni. Dalla loro unione sono nate due figlie.

Diplomato in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, Mauro Graiani ha creato il soggetto della serie Gente di mare che sull’onda del grande successo italiano è stata trasmessa anche in Francia con il titolo di Police Maritime. Suo anche il soggetto di serie di Ho sposato uno sbirro, la serie televisiva Che Dio ci aiuti, la miniserie K2 la montagna degli italiani con regia di Robert Dornhelm e molti degli episodi della quinta e sesta serie di Don Matteo.

Il marito di Milena Miconi, ospite a Oggi è un altro giorno, ha lavorato molto anche nel campo della pubblicità. Per il cinema ha scritto Poli opposti di Max Croci con Luca Argentero, Mio papà di Giulio Base, La strada di Paolo di Salvatore Nocita con Philippe Leroy, Copperman di Eros Puglielli, Tutta un’altra vita di Alessandro Pondi. Per il mercato internazionale ha sceneggiato The Elevator, l’opera prima di Massimo Coglitore, con Caroline Goodall, James Park e Burt Young.

Con gli sceneggiatori Alessandro Pondi, Paolo Logli e Riccardo Irrera ha fondato la 9MQ, una factory di scrittura dove si sviluppano progetti televisivi, cinematografici, teatrali e letterari. A tal proposito è in preparazione 9mq di cui è sceneggiatore e regista assieme ai due colleghi con cui ha fondato l’omonima factory.

Chi è Milena Miconi

Abbiamo visto chi è il marito di Milena Miconi, ma cosa sappiamo sull’attrice? Milena è nata a Roma il 15 dicembre 1971. E’ un’attrice, showgirl ed ex modella. Dopo aver studiato recitazione, nei primi anni novanta inizia la sua carriera come attrice di fotoromanzi e come modella. È testimonial dell’organizzazione Parent Project.

Esordisce in teatro con lo spettacolo con Atti Unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano, poi nel 1985 recita in Se ne cadette o’ Teatro per la regia di Bruno Colella e nel 1993 ne La voglia matta di Attilio Corsini. Nel 1997 fa il suo esordio sul grande schermo e partecipa a due film: Finalmente soli, diretto da Umberto Marino, in una parte minore, e Fuochi d’artificio, per la regia di Leonardo Pieraccioni nel ruolo di Virginia. È poi la volta della televisione, con la partecipazione a una puntata de Un posto al sole, nel ruolo di una ladra d’auto. Segue nel 1998 la serie televisiva S.P.Q.R., diretta da Claudio Risi e Anni ’50, per la regia di Carlo Vanzina nel ruolo di Nadia. Ritorna in teatro con Il giorno della civetta di Fabrizio Catalano, recita nella commedia I tre moschettieri, per la regia di Pino Ammendola e Nicola Pistoia e debutta al Salone Margherita di Roma con lo spettacolo di Castellacci & Pingitore dal titolo Bufffoni e Piacioni.

Poi è ancora in televisione, tra il 1999 ed il 2000 con la partecipazione all’episodio di Don Matteo intitolato Il fuoco della passione diretto da Enrico Oldoini; poi all’episodio di Tequila & Bonetti intitolato Crimini d’estate, nel ruolo di Luisa; quindi viene chiamata da Pier Francesco Pingitore allo spettacolo La casa delle beffe, nel ruolo di Paola/Rossana e debutta su Canale 5 con il Bagaglino come “primadonna” nel varietà BuFFFoni con Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello. Chiude l’anno 2000 in teatro a dicembre con lo spettacolo di Castellacci & Pingitore Burini e Cocottes con Oreste Lionello, Martufello e Manlio Dovì, in scena sempre al Salone Margherita di Roma.

Partecipa – quindi – al varietà, tra teatro e tv, come “primadonna” di Saloon in onda su Canale 5 con il Bagaglino e Attenti al buffone per la regia di Bruno Colella. È poi impegnata ancora in televisione da Sanremo per il programma del 40º Premio Regia Televisiva, che conduce insieme a Daniele Piombi e nella trasmissione Donne & Viaggi su Rete 4. Recita quindi nelle serie Carabinieri 2-3, per la regia di Raffaele Mertes nel ruolo del magistrato Claudia Morresi e interpreta il sindaco di Gubbio, Laura Respighi, nella quarta stagione e quinta stagione di Don Matteo con Terence Hill, Nino Frassica e Flavio Insinna trasmesse da Rai 1.