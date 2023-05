Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli) ospite a Oggi è un altro giorno: biografia, ex moglie e fidanzata dell’attore

Chi è Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli) ospite a Oggi è un altro giorno (biografia, ex moglie e fidanzata)? Maurizio Ferrini è nato a Cesena il 12 aprile 1953. E’ un comico e attore, noto soprattutto per il personaggio della Signora Coriandoli. Ma conosciamolo meglio.

Nato artisticamente nella trasmissione del 1985 Quelli della notte, dove fu Renzo Arbore a volerlo come presenza fissa, Ferrini inizia subito a mostrare il suo modo eccentrico di fare comicità interpretando il ruolo di un rappresentante di pedalò di una fantomatica ditta la “Cesenautica”. Grazie alla trasmissione di Arbore, Ferrini si fa subito conoscere ed apprezzare dal pubblico televisivo, lanciando il popolare tormentone “Non capisco, ma mi adeguo”.

La grande occasione per essere lanciato si presenta all’inizio degli anni novanta, quando partecipa con grande successo all’edizione 1989-1990 di Domenica in, trasmissione nella quale si mostra en travesti con uno dei suoi personaggi più riusciti: la signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga media italiana.

Grazie a questa interpretazione, Ferrini viene chiamato a girare spot per alcuni sponsor dell’epoca (come quelli per FIAT, Amadori e Lavazza), nel 1992 Antonio Ricci lo chiama a condurre la trasmissione satirica Striscia la notizia (fino al 1994) dove fa coppia prima con Sergio Vastano, poi con Alba Parietti.

Inoltre, Maurizio Ferrini tra gli anni ottanta e gli anni novanta prende parte anche ad alcuni film: nel 1986, nel ruolo dell’agente Gridelli, partecipa al film Il commissario Lo Gatto, diretto da Dino Risi, questa volta al fianco di Lino Banfi. Due anni dopo è la volta di Compagni di scuola, film corale diretto da Carlo Verdone, dove Ferrini interpreta l’ex alunno Armando Lepore; questa volta un’interpretazione cinica per lui, che nel film forma una coppia forzata con Alessandro Benvenuti.

Dopo diversi anni di assenza dalle scene, nel 2005 Maurizio Ferrini torna in televisione chiamato da Simona Ventura per partecipare al reality show L’isola dei famosi; entrato a edizione già avviata, Ferrini si classifica al secondo posto con il 25 per cento dei voti. Al rientro in Italia è ripartita la carriere televisiva con diversi ruoli in film tv o fiction e apparizioni in programmi televisivi. Di recente è ospite fisso di Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio su Rai 3 la domenica sera.

Vita privata

Abbiamo visto chi è Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli) ospite a Oggi è un altro giorno, ma ha una moglie? Figli? Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio è stato sposato con la giornalista Carla Urban, autrice e conduttrice tv che ha lavorato per la Rai, per Mediaset ed infine per Sky dove ha realizzato diversi reportage di viaggi. La loro storia però è finita nel 1994, dopo 9 anni. Dal 2017, invece, Maurizio Ferrini è fidanzato con Sara Guglielmi. Il comico non ha figli.