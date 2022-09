Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti puntata del 30 settembre 2022, Canale 5

Questa sera, venerdì 30 settembre 2022, in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk giunto quest’anno alla quarantunesima edizione. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Lo storico talk festeggia i suoi 41 anni. Nel corso della prima puntata della nuova edizione, in onda venerdì 30 settembre, dal teatro Parioli di Roma, si alterneranno come sempre vari personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Ecco gli ospiti di questa sera: Alessandro Cecchi Paone, che sarà affiancato da Simone Antolini, il suo giovane fidanzato, con il quale era stato paparazzato in barca nelle scorse settimane. Per il ragazzo si tratterà della prima apparizione in tv. E ancora Christian De Sica, Emanuele Filiberto, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, l’imitatore Francesco Cicchella, Aldo Cazzullo, il surfista Nicolò Di Tullio e Alberto Crispo, l’agente di polizia che ad inizio settembre ha salvato una giovane turista olandese salita sul cantiere della chiesa degli Scalzi a Venezia.

Nel corso della puntata ci sarà un omaggio di Costanzo a Michail Gorbaciov, ex presidente dell’Unione Sovietica morto il 30 agosto. Il conduttore trasmetterà per l’occasione uno spezzone della sua intervista del 2000 all’ex leader russo, quando si commosse nel ricordo della moglie Raissa, omaggiata dall’orchestra di Demo Morselli con il suo brano preferito, Dicitencello Vuie.

