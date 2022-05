Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti puntata del 11 maggio 2022, Canale 5

Questa sera, mercoledì 11 maggio 2022, in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Lo storico talk festeggia i suoi 40 anni. Per l’occasione, 12 anni dopo l’ultima volta, si torna al Teatro Il Parioli, da via Giosuè Borsi in Roma. Era il settembre del 1982 quando nello storico teatro romano si è aperto per la prima volta il sipario sul Maurizio Costanzo Show, la cui prima puntata andò in onda il 14 settembre su Rete 4. Tanti gli ospiti di questa puntata: due protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello vip: l’ex campione di scherma Aldo Montano, argento nella Sciabola maschile a squadre alle ultime Olimpiadi di Tokyo, e Manuel Bortuzzo, l’ex giovane promessa del nuoto costretto sulla sedia a rotelle dopo che è stato sparato per uno scambio di persona. La sua storia è diventata un film per la tv trasmesso nei giorni scorsi su Rai 1, Rinascere, come il titolo del libro da lui stesso scritto. E ancora il conduttore Enrico Papi, reduce da Big Show, l’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco ricevuto il David di Donatello alla carriera. E poi un’icona come Amanda Lear. Ospite anche la conduttrice Paola Barale che fece con Costanzo e Papi il varietà della domenica pomeriggio di Canale 5 Buona domenica. Tra gli ospiti della puntata di oggi del Maurizio Costanzo Show anche l’amatissimo attore Lino Banfi, i cantanti Roby Facchinetti e Arisa e il conduttore Alessio Sakara.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 11 maggio 2022, a partire dalle 23,40. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.