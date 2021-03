Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

Torna questa sera, mercoledì 31 marzo 2021, in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk condotto da Maurizio Costanzo e giunto alla 39esima edizione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di questa edizione in onda stasera, 31 marzo, dalle 23.20.

Anticipazioni e ospiti

Il tema della serata sarà “a parlar di successo”. Ospiti del talk di Maurizio Costanzo tre influencer tra quelli più in voga del momento: Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ora opinionista all’Isola dei Famosi, Beatrice Valli, mamma con un seguito di 2,7 milioni di follower su Instagram, e Giulia De Lellis che sarà presto in tv anche con il film “Genitori vs Influencer” e il dating show “Love Island Italia“.

Una puntata da non perdere, secondo le anticipazioni del Maurizio Costanzo Show, perché* ci sarà l’attesissima reunion del cast di Buona Domenica, lo storico programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto per 10 anni dallo stesso Costanzo. Tra questi, Paola Barale, Massimo Lopez, Claudio Lippi, lo storico regista Roberto Cenci e il direttore d’orchestra Demo Morselli. E poi ancora altri ospiti: Rossella Brescia, Orietta Berti (reduce dal Festival di Sanremo 2021), Platinette e Laura Freddi. Tra gli ospiti della seconda puntata di oggi anche il vicedirettore del Corriere della Sera, Massimo Gramellini.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 31 marzo 2021, a partire dalle 23,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

Potrebbero interessarti Quando va in onda l’ultima puntata di Svegliati amore mio: data e orario messa in onda su Canale 5 Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 31 marzo 2021 su Rai 3