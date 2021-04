Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata | 14 aprile

Torna questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk condotto da Maurizio Costanzo e giunto alla 39esima edizione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata di questa edizione in onda stasera, 14 aprile, dalle 23.45.

Anticipazioni e ospiti

Una puntata che avrà tra i temi principali quello della lotta all’omofobia, con il ddl Zan che in questi giorni vede l’ostruzionismo di Lega e Fratelli d’Italia ed è ancora in attesa di essere calendarizzato in Senato. Lo storico giornalista intervisterà Malika Chalhy, la giovane cacciata di casa dalla famiglia dopo aver fatto coming out. Il sipario del talk per eccellenza questa settimana affronta il tema evergreen sui rapporti tra uomini e donne e schiera nel parterre femminile: la cantante e prof di “Amici” Arisa, la bellissima conduttrice partenopea Caterina Balivo, la produttrice cinematografica Rita Rusic, la showgirl e conduttrice Stefania Orlando e la giornalista di cronaca giudiziaria del quotidiano La Repubblica Federica Angeli.

Nel parterre maschile: gli amici reduci dall’ultima edizione del Gf Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il conduttore radiofonico e prof di “Amici” Rudy Zerbi, il tenore polistrumentista Alberto Urso e il giornalista e conduttore del programma radiofonico “La Zanzara” Giuseppe Cruciani. In occasione del 169° anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato si esibisce sul palco la banda musicale della Polizia. Appuntamento con il Maurizio Costanzo Show questa sera, 14 aprile 2021, per la quarta puntata, su Canale 5 intorno alle 23.45, subito dopo la soap Daydreamer.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 14 aprile 2021, a partire dalle 23.45. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

