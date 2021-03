Il Maurizio Costanzo Show torna con la 39esima edizione: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Torna a partire da questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk condotto da Maurizio Costanzo e giunto alla 39esima edizione. Stasera, 24 marzo, il giornalista dunque inaugura un nuovo ciclo del suo iconico programma, che festeggia il 39esimo anno di messa in onda e mantiene saldo il primato di talk più longevo della televisione italiana, continuando, puntata dopo puntata, a scriverne la storia. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata.

Anticipazioni e ospiti

Ancora una volta, il talk si propone di trattare diverse tematiche mettendo a confronto personaggi famosi e non nella tipica modalità (particolarmente amata dal giornalista) del cosiddetto “fritto misto”. Quest’anno la prima puntata di stagione si apre con l’intervista “one to one” a una delle donne più influenti della politica italiana: l’onorevole Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia.

Partecipano all’uno contro tutti: il Direttore de Il Mattino Federico Monga, i giornalisti e scrittori Giampiero Mughini, Francesco Borgonovo e Claudia Fusani, la soprano Katia Ricciarelli, il volto del cinema italiano Ornella Muti e l’influencer trionfatore dell’ultima edizione del “GfVip” Tommaso Zorzi. E mentre il gruppo resident del “Maurizio Costanzo Show”, la Zago Band, omaggia il re del liscio Raoul Casadei, cambio della guardia sul palco dove entrano tre protagonisti dell’ultima edizione del “GfVip”: il vincitore del reality Tommaso Zorzi, la conduttrice Maria Teresa Ruta e l’attrice di fiction Rosalinda Cannavò. A completare il parterre la regina dei salotti capitolini Marisela Federici e l’attrice Eva Grimaldi.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 24 marzo 2021, a partire dalle 23,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

