Matrimonio all’italiana: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 20 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Matrimonio all’italiana, film del 1964 diretto da Vittorio De Sica il cui soggetto è la commedia teatrale Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. Il film è dedicato alla memoria di Titina De Filippo, prima interprete teatrale e cinematografica del personaggio principale, morta l’anno precedente la realizzazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Domenico Soriano, ricco pasticciere e impenitente donnaiolo, è legato all’ex prostituta Filumena Marturano da una relazione più che ventennale. Soriano l’aveva conosciuta al tempo della seconda guerra mondiale durante un bombardamento: dopo averla non immediatamente tolta dalla casa d’appuntamenti in cui lavorava, dapprima l’aveva sistemata in un appartamento di sua proprietà e poi l’aveva accolta in casa propria come badante della sua anziana madre, risoluto a tenerla con sé soltanto come amante ma illudendola di poter aspirare a qualcosa di più.

La donna non ha altre relazioni, da parte sua invece Soriano è incostante, dedito ad altre esperienze e spesso distante per lunghi periodi, tuttavia la mantiene e sorveglia sul suo benessere e ritorna sempre da lei: ciononostante, per Domenico, Filomena rimane una prostituta, una donna con cui intrattenere una relazione in sordina, e nulla di più.

Filumena dal canto suo soffre per le continue umiliazioni inflittele da “don Mimì” (con tale nome era conosciuto nel postribolo e continuano a chiamarlo al presente anche in casa Filumena e il personale di servizio). Pur vedendo esaudita ogni sua richiesta in termini di denaro e di comodità , sente dentro di sé che le mancano stima e rispetto da parte dell’uomo. Dopo la morte della madre di Domenico, Filumena vorrebbe sistemarsi con lui sposandolo, egli tuttavia si nega, essendo intenzionato a mantenere le proprie libertà .

Appresa la notizia dell’imminente matrimonio di lui con una giovanissima cassiera della sua pasticceria, Filumena finge di sentirsi male e chiede l’intervento di un prete per l’estrema unzione. A lui Filumena comunicherà il suo ultimo desiderio, vale a dire quello di sposare Domenico sebbene sia ormai in punto di morte. Il sacerdote, conoscendo la loro storia e il rapporto che li legava da anni, convincerà Soriano a fare quest’opera di bene. Terminata la celebrazione del rito e congedato il parroco, Filumena però sembra rianimarsi e riacquistare le forze, alzandosi dal letto e lasciando i presenti sconcertati.

Matrimonio all’italiana: il cast

Abbiamo visto la trama di Matrimonio all’italiana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sophia Loren: Filumena Marturano

Marcello Mastroianni: Domenico Soriano

Aldo Puglisi: Alfredo

Tecla Scarano: Rosalia

MarilĂą Tolo: Diana

Enzo Aita: il sacerdote

Carlo Pennetti: uomo al casello

Gianni Ridolfi: Umberto

Generoso Cortini: Michele

Vito Moricone: Riccardo

Rita Piccione: Teresina

Pia Lindström: cassiera

Streaming e tv

Dove vedere Matrimonio all’italiana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 20 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.