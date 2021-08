Matrimonio al Sud: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 29 agosto 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Matrimonio al Sud, film del 2015 di Paolo Costella con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini ed Enzo Salvi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Teo e Sofia si sentono come Romeo e Giulietta, divisi non dai cognomi ma dalla geografia. Lui figlio di un industriale del Nord, lei di un pizzaiolo napoletano, hanno deciso di convolare a nozze nonostante le diversità culturali delle famiglie. La guerra tra i consuoceri rischia di rovinare tutto ma alla fine i ragazzi riusciranno ad avere il loro colorato e chiassoso matrimonio al Sud.

Matrimonio al Sud: il cast del film

Qual è il cast del film Matrimonio al Sud? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Boldi: Lorenzo Colombo

Biagio Izzo: Pasquale Caprioli

Paolo Conticini: Gegè

Enzo Salvi: Lello Antinazzi

Gabriele Cirilli: Maurizietto Bartolomucci

Debora Villa: Giulia Colombo

Barbara Tabita: Anna Caprioli

Luca Peracino: Teo Colombo

Fatima Trotta: Sofia Caprioli

Ugo Conti: Busacca

Gisella Donadoni: Luisella

Loredana De Nardis: Charlotte Bartolomucci

Maria Del Monte: Nunzia

Salvatore Misticone: Santino, il sacrestano

Peppe Barra: Don Gaetano

Carolina Marconi: Moira, la ballerina

Antonio Polese: Se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Matrimonio al Sud in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 agosto 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.