Masterchef Italia 13, i giudici: la giuria dell’edizione 2023 2024 del talent su Sky. Chi sono

Squadra che vince non si cambia. I giudici di Masterchef Italia 13 restano gli stessi degli ultimi cinque anni: Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Una giuria ormai consolidata a cui spetterà il compito di scegliere i 20 concorrenti dell’edizione 2023 2024. Chi sarà il nuovo Masterchef italiano? Una giuria affiatatissima e ormai solida, confermata per il quinto anno consecutivo, pronta a giudicare le creazioni dei cuochi, ad ascoltare le loro storie, a seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia.

Affiatati e unitissimi, i tre si troveranno a complimentarsi, ma anche a rimproverare i concorrenti che dovranno dare il meglio di sé ai fornelli. Novità di quest’anno è che di fatto i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per i giudici.

Ospiti

Abbiamo visto i giudici di Masterchef Italia 13, ma chi sono gli ospiti di questa edizione 2023 2024? Anche quest’anno tanti i guest – tra chef stellati e ospiti nazionali e internazionali esperti di food – che porteranno le loro esperienze e i loro insegnamenti al cospetto dei colleghi chef e dei cuochi amatoriali, prima di sottoporre questi ultimi alle prove più insidiose.

Per cominciare, il ritorno di due ospiti che a MasterChef Italia sono di casa: tornerà uno dei giudici storici, Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni, e non potrà mancare il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo da tutti gli appassionati del cooking show ma non dai concorrenti, costantemente spaventatissimi dalla sua leggendaria prova di pasticceria; in questa occasione, sarà con lui sua figlia Debora. Ma ce ne saranno anche altri.