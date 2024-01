Masterchef Italia 13: le anticipazioni, le prove, gli ospiti, i concorrenti, le sfide, i giudici, gli eliminati, i test della quinta puntata del 18 gennaio

Questa sera, 18 gennaio 2024, va in onda la sesta puntata di Masterchef Italia 13. Appuntamento su Sky Uno dalle 21.15. Confermati i giudici delle ultime edizioni: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e il veterano Bruno Barbieri. Nuove sfide, esterne e prove sono pronte per divertirci e incuriosirci con piatti stellati. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Anticipazioni, prove e ospiti

Questa sera un nuovo doppio appuntamento che si preannuncia ancora una volta ricco di colpi di scena e di tanti ospiti illustri come gli ex calciatori Nicola Amoruso e Mark Iuliano. I 14 aspiranti chef ancora in gara dovranno cimentarsi subito con una inedita Red Mystery Box che nasconderà una temibile sorpresa firmata dall’ex “giudice ombra” Davide Scabin. Il visionario chef ha confezionato una prova color rosso fiammante che permetterà di ottenere l’ambitissima Golden Pin e saltare così il temuto Pressure Test che si concluderà con l’eliminazione di uno dei concorrenti.

Subito dopo gli aspiranti chef rimasti in gara raggiungeranno il Padel Club del Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano, dove ad attenderli per la prova in esterna ci saranno gli ex calciatori Nicola Amoruso e Mark Iuliano, la giornalista di Sky Sport Giorgia Cenni e gli speaker di RTL 102.5 Massimo Lo Nigro e Davide Guerra. Il compito dei concorrenti sarà quello di cimentarsi con il cibo salutista da servire subito dopo il primo esclusivo torneo di padel di MasterChef Italia. La brigata che uscirà sconfitta dalla prova in esterna sarà costretta ad affrontare un nuovo Pressure Test che porterà all’eliminazione del secondo concorrente di questa settimana. Chi riuscirà a tenersi addosso il grembiule bianco a fine puntata?

Concorrenti

Chi sono i 20 concorrenti di Masterchef 13? Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano; Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma; Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia; Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera; Anna, farmacista 62enne del cosentino; Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni; Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma; Deborah, 30enne team leader, del reatino; Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze; Filippo, architetto di 25 anni del padovano; Fiorenza, tecnico di radiologia di 31 anni della provincia di Napoli; Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista; Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti; Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo; Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer; Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni; Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma; Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia; Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese; Valeria, atleta 52enne di Roma: ecco i 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia di quest’anno.

Masterchef 13: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di stasera, ma quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2023 2024? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 14 dicembre 2024 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 29 febbraio. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 14 dicembre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 21 dicembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: 28 dicembre 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: 4 gennaio 2024 TRASMESSA

Quinta puntata: 11 gennaio 2024 TRASMESSA

Sesta puntata: 18 gennaio 2024 OGGI

Settima puntata: 25 gennaio 2024

Ottava puntata: 1 febbraio 2024

Nona puntata: 8 febbraio 2024

Decima puntata: 15 febbraio 2024

Undicesima puntata: 22 febbraio 2024

Dodicesima puntata (finale): 29 febbraio 2024

