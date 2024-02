Tutto è pronto per la semifinale di MasterChef Italia 13. Sono rimasti in pochi per la corsa al titolo di miglior chef italiano: chi riuscirà ad arrivare alla finale? Saranno i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a proclamare i finalisti tra i concorrenti rimasti in gara. Chi ce la farà tra Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara?

La semifinale inizierà con una Mistery Box “musicale”, mentre si chiuderà con un Pressure Test che metterà alla prova chi dovrà faticare fino alla fine per poter sperare di arrivare in finale (in programma giovedì 29 febbraio 2024, sempre alla stessa ora). Nel frattempo, invece, un Invention Test e una prova in esterna stellate! Per l’Invention Test, invece, i concorrenti dovranno confrontarsi con lo chef 31enne Mory Sacko, 1 stella Michelin al ristorante MoSuke, di Parigi. Volto noto della televisione francese, viene considerato come la stella nascente della cucina Made in France.

Per la prova in esterna, per la prima volta si entrerà nella cucina di un ristorante tre stelle Michelin. I cinque semifinalisti, infatti, potranno cucinare ai fornelli del ristorante Uliassi di Senigallia, in provincia di Ancona, dello chef Mauro Uliassi. Sicuramente sarà una sfida molto emozionante, ma anche intensa e impegnativa. Del resto c’è la finale in palio.