Dove vedere Masterchef Italia 13 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2023 2024 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky. Non è al momento prevista la messa in onda in chiaro su Tv8, che avverrà nei prossimi mesi.