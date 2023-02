Masterchef Italia 12, eliminati: chi è stato eliminato oggi? 16 febbraio 2023

MASTERCHEF ITALIA 12 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 16 febbraio 2023, al termine della decima puntata di Masterchef 12 Italia? A dover lasciare il cooking show sono stati In aggiornamento…

Concorrenti

Ma quali sono i 20 concorrenti di Masterchef 12 Italia? Ecco l’elenco e tutti i nomi:

Nicola Longanesi

Lavinia Scotto

Letizia Borri

Margherita

Leonardo Colavito

Ivana Santomo

Roberto Resta

Mattia Tagetto

Ollivier Stemberger

Antonio (Bubu)

Edoardo

Francesca

Francesco Girardi

Francesco Sarago

Giuseppe Carlone

Hue

Laura Manili

Luciana Battistini

Rachele Rossi

Sara Messaoudi

Silvia Zummo

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: 22 dicembre 2022 TRASMESSA

Terza puntata: 29 dicembre 2022 TRASMESSA

Quarta puntata: 5 gennaio 2023 TRASMESSA

Quinta puntata: 12 gennaio 2023 TRASMESSA

Sesta puntata: 19 gennaio 2023 TRASMESSA

Settima puntata: 26 gennaio 2023 TRASMESSA

Ottava puntata: 2 febbraio 2023 TRASMESSA

Nona puntata: 9 febbraio 2023 TRASMESSA

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di Masterchef Italia 12, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.