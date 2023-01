Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, prove e ospiti della quarta puntata del 5 gennaio 2023, Sky

Questa sera, 5 gennaio 2023, va in onda la quarta puntata di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Nella quarta puntata di Masterchef 12, per la prima volta, gli aspiranti chef troveranno sulle proprie postazioni una Black Mystery Box: per i peggiori della prova, che sarà basata su due elementi fondamentali della cucina in tutto il mondo, ci sarà un Pressure Test immediato e senza possibilità di appello. I giudici del cooking show Sky Original – prodotto da Endemol Shine Italy – saranno come sempre Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e ribalteranno ogni regola: per farlo non potranno che essere integerrimi come non mai.

A seguire, nella puntata di MasterChef Italia, arriverà il primo Skill Test della stagione, la prova più tecnica di MasterChef. Tre step per una sfida in cui saranno centrali le capacità tecniche dei cuochi amatoriali: ad ogni gradino i migliori potranno salire in balconata, per i peggiori, invece, si andrà al livello successivo, fino all’ultima, decisiva, prova.

Per l’occasione arriverà in cucina un giudice d’eccezione: Davide Scabin (2 stelle Michelin e molti altri riconoscimenti nel corso della sua straordinaria carriera), chef visionario con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia, che ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana. A lui toccherà un compito durissimo nel corso di un test, che metterà a dura prova i nervi saldi di tutti i contendenti, che dovranno darsi da fare e stringere per non incappare in errori che potrebbero costar loro carissimi.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.