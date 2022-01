Masterchef Italia 11, eliminati: chi è stato eliminato oggi?

MASTERCHEF ITALIA 11 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 27 gennaio 2022, al termine della puntata di Masterchef 11 Italia? A dover lasciare il cooking show sono stati… IN AGGIORNAMENTO

Concorrenti

Ma quali sono i 20 concorrenti di Masterchef 11 Italia che si giocheranno la vittoria finale nel cooking show di Sky Uno? Eccoli:

Nicholas – studente, 21 anni

– studente, 21 anni Elena Morlacchi – casalinga, 55 anni

– casalinga, 55 anni Rita – imprenditrice, 53 anni

imprenditrice, 53 anni Anna – nutrizionista, 30 anni

– nutrizionista, 30 anni Tina – commessa, 39 anni

commessa, 39 anni Polone (Gabriele Policarpo) – addetto alla sicurezza, 34 anni

– addetto alla sicurezza, 34 anni Bruno – agente di commercio, 64 anni

– agente di commercio, 64 anni Tracy – cameriera, 28 anni

cameriera, 28 anni Federico Chimirri – Dj, 30 anni

– Dj, 30 anni Andrealetizia – disoccupata, 25 anni

– disoccupata, 25 anni Carmine – studente, 18 anni

– studente, 18 anni Andrea – maitre, 42 anni

– maitre, 42 anni Dalia – assistente commerciale, 30 anni

– assistente commerciale, 30 anni Mime – guida turistica, 48 anni

– guida turistica, 48 anni Christian – studente, 20 anni

– studente, 20 anni Giulia – modella, 30 anni

– modella, 30 anni Lia – bancaria, 30 anni

– bancaria, 30 anni Pietro – libero professionista, 42 anni

– libero professionista, 42 anni Nicky Brian – designer, 28 anni

– designer, 28 anni Mery – personal trainer, 26 anni

Masterchef 11 eliminati: quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef 11 Italia (qui sopra gli eliminati)? In tutto andranno in onda 12 puntate: la prima il 16 dicembre 2021; l’ultima il 3 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 16 dicembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 dicembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 dicembre 2021

Quarta puntata: giovedì 6 gennaio 2022

Quinta puntata: giovedì 13 gennaio 2022

Sesta puntata: giovedì 20 gennaio 2022

Settima puntata: giovedì 27 gennaio 2022

Ottava puntata: giovedì 3 febbraio 2022

Nona puntata: giovedì 10 febbraio 2022

Decima puntata: giovedì 17 febbraio 2022

Undicesima puntata: giovedì 24 febbraio 2022

Dodicesima puntata: giovedì 3 marzo 2022

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati di Masterchef 11, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) a partire dal 16 dicembre 2021, sempre disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.