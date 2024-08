Master Crimes: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata su Rai 1, 27 agosto

Questa sera, martedì 27 agosto 2024, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Master Crimes, la serie tv francese in onda dalle 21.30 in prima visione. Una produzione franco-belga davvero originale, per un poliziesco che vi terrà incollati alla tv. Protagonista è Muriel Robin, attrice comica molto nota in Francia, qui nei panni della protagonista, Louise Arbus, una professoressa di criminologia all’università che ha smesso di collaborare con la polizia dopo aver contribuito alla condanna di Pierre Delaunay, uomo che ora crede innocente. Il commissario Oscar Rugasira la convince a tornare sul campo per investigare su un omicidio misterioso: la vittima porta incisa sulla schiena una frase tratta da uno dei libri della professoressa: “J’attends le tueur parfait” (sto aspettando l’assassino perfetto). Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Trama e anticipazioni

Nell’episodio “Il marchio del disonore”, in un bosco viene rinvenuto il corpo di Marie e anche una ragazza viva, Jénéla, in preda a una crisi di panico che le impedisce di proferire parola. Entrambe risultano estremamente malnutrite e con un marchio a fuoco sul braccio. La professoressa Arbus indaga, insieme ai suoi quattro studenti preferiti, analizzando ogni possibile indizio e alternativa. Nell’ultimo episodio, “Il cigno nero”, il suicidio di una ballerina di danza classica, all’apice della sua carriera, desta i sospetti della professoressa Arbus. Louise crede ci sia un responsabile dietro la morte della ragazza. Insieme alla polizia e ai suoi studenti più fidati, segue la pista dell’omicidio. La regia è di Marwen Abdallah e nel cast ci sono Muriel Robin, Anne Le Nen, Olivier Claverie, Victor Meutelet, Nordine Ganso, Astrid Roos, Valentine Vallée.

Master Crimes: il cast

Abbiamo visto la trama della serie, ma qual è il cast? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.