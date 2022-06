“Aiutate Massimo”: malore in diretta per Giletti durante la puntata di “Non è l’Arena” in onda da Mosca | VIDEO

Malore in diretta per Massimo Giletti durante la puntata di “Non è l’Arena”

Attimi di paura durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, in onda da Mosca nella serata di domenica 5 giugno, durante la quale il conduttore Massimo Giletti ha avuto un malore in diretta molto probabilmente causato da un calo di zuccheri.

Il giornalista, in quel momento non inquadrato dalle telecamere, ha avuto un mancamento: ad accorgersi di ciò che stava accadendo è stata la collega Myrta Merlino, ospite del programma, la quale ha poi temporaneamente preso le redini della trasmissione, spiegando successivamente quello che era successo.

“Oddio che succede, Massimo! Aiutate Massimo!” è stata la prima reazione della conduttrice, che, al rientro dalla pubblicità, mandata all’improvviso per soccorrere Giletti, ha poi spiegato ai telespettatori ciò che era appena accaduto.

“Massimo ha avuto un mancamento, siamo tutti umani. Il viaggio a Mosca, una serata complicata, può succedere” ha dichiarato Myrta Merlino, che ha condotto momentaneamente il programma.

Poco dopo, lo stesso Massimo Giletti è tornato a collegarsi da Mosca: “Fuori c’era molto freddo, probabilmente per mancanza di zuccheri ho avuto un mancamento”. La trasmissione, al centro di numerose polemiche per l’intervista alla portavoce del ministero degli Esteri Russo, Maria Zacharova, che ha ripreso più volte il conduttore per le sue domande, è poi ripresa senza ulteriori interruzioni.