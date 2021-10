Maschi contro femmine: trama, cast, trailer e streaming del film

Maschi contro femmine è il film in onda questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una divertente commedia del 2010 diretta da Fausto Brizzi, a cui l’anno seguente ha fatto seguito il sequel Femmine contro maschi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Maschi contro femmine? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonista del film è l’eterno scontro tra l’universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano. Walter (Fabio De Luigi) e Monica (Lucia Ocone) hanno appena avuto un bambino, ma questo ha cambiato gli equilibri della coppia e tra i due non c’è più intimità, tanto che lui cede alle avances di Eva, capitano della squadra di pallavolo che lui allena.

Ivan (Nicolas Vaporidis) e Marta (Chiara Francini) sono migliori amici e coinquilini, ma la loro amicizia viene messa a dura prova quando s’invaghiscono della stessa ragazza, Francesca, che non disdegna la compagnia né di uno né dell’altra e per questo lascia che si sfidino per conquistarla. Diego (Alessandro Preziosi) e Chiara (Paola Cortellesi) sono vicini di casa e non potrebbero essere più diversi: lui playboy che colleziona ragazze da tutto il mondo, lei intellettuale e ambientalista: si disprezzano profondamente fino ad una svolta inaspettata.

Infine Vittorio (Francesco Pannofino) e Nicoletta (Carla Signoris) è una coppia di mezza età apparentemente senza problemi, finché lei scopre che lui la tradisce ed entra in crisi pensando di aver perso la sua femminilità, imparando poi ad amarsi ed a riconoscere chi sa apprezzarla davvero.

Maschi contro femmine: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Maschi contro femmine, ma qual è il cast del film? Tanti attori amati dal pubblico come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Alessandro Preziosi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Nicolas Vaporidis, Giorgia Wurth, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Giuseppe Cederna, Luciana Littizzetto ed Emilio Solfrizzi. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Fabio De Luigi: Walter Bertocchi

Paola Cortellesi: Chiara

Giorgia Würth: Eva Castelli

Lucia Ocone: Monica

Giuseppe Cederna: Renato

Carla Signoris: Nicoletta

Nicolas Vaporidis: Andrea

Chiara Francini: Marta

Paolo Ruffini: Ivan

Francesco Pannofino: Vittorio

Luciana Littizzetto: Anna

Luca Calvani: Marco

Claudio Bisio: Marcello

Alessandro Preziosi: Diego

Sarah Felberbaum: Francesca

Emilio Solfrizzi: Piero

Nancy Brilli: Paola

Daniel McVicar: capitano Bell

Isabelle Adriani: Svetlana

Laura Barriales: Ramona Gomez

Metis Di Meo: Tatiana, assistente di Marcello

Marta Zoffoli: Lisa

Domitilla D’Amico: Ragazza nuda

Valentina Mari: Ragazza nuda

Letizia Cesarini: Ragazza nuda

Elena Perino: Ragazza nuda

Consuelo Mangifesta: assistente di Walter Bertocchi

Maurizia Cacciatori: se stessa

Francesca Piccinini: se stessa

Cristina Barcellini: se stessa

Letizia Camera: se stessa

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Maschi contro femmine, stasera su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Maschi contro femmine in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 4 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.