Masantonio – Sezione scomparsi: trama e cast della prima puntata, le anticipazioni

Questa sera, venerdì 25 giugno 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Masantonio – Sezione scomparsi, la fiction diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla prima puntata.

Anticipazioni: la trama della prima puntata

Nel primo episodio, Elio Masantonio riceve dal Prefetto De Prà l’incarico di indagare sui casi di persone scomparse. In particolare, Masantonio si concentra su casi irrisolti. Insieme all’agente Sandro Riva, si rimbocca le maniche e tenta di scoprire cosa sia successo a Chiara Onofri. C’è chi sostiene che sia scappata in Africa per fare la volontaria, ma Masantonio ha dei dubbi. Inoltre, Michele Vespri – un commerciante – dopo aver scontato la pena per avere ucciso un uomo che aveva tentato di rapinarlo, esce di prigione e scompare nel nulla.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Masantonio – Sezione scomparsi, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: