Chi è Martina Corgnati, la figlia di Milva ospite a Domenica In

Chi è Martina Corgnati, la figlia di Milva ospite a Domenica In nel corso della puntata del 7 maggio 2023? Martina Corgnati è nata a Torino il 6 ottobre 1963. E’ una storica dell’arte e critica d’arte, figlia della celebre cantante Milva e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati. Martina Corgnati è attualmente compagna di Ugo Volli, critico teatrale, filosofo e anch’egli professore universitario. Martina non ha figli, mentre suo marito ha due figli, nati da un matrimonio precedente.

Laureata in Lettere moderne con percorso artistico e in Storia presso l’Università statale di Milano, è docente universitaria e autrice di numerose monografie su artisti contemporanei come Longobardi, Pinot Gallizio, Enrico Baj, ma si è anche occupata di arte medievale. Ha tenuto numerose conferenze sia in Italia che all’estero.

Martina è docente di Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia delle Arti contemporanee all’Accademia di Belle Arti di Palermo; critica dell’arte, autrice di numerosi testi e cataloghi monografici, da anni dedica una speciale attenzione alla creatività artistica nel mondo mediterraneo e nel vicino Oriente. Il 9 febbraio 2018, durante la quarta serata del 68esimo Festival di Sanremo, facendo le veci di sua madre Milva è salita sul palco del Teatro Ariston per ritirare il Premio “Città di Sanremo” alla Carriera, assegnato dopo non poche polemiche alla cantante. Oggi, 7 maggio 2023, l’ospitata a Domenica In dove ricorderà la madre, morta nel 2021.