Chi è Marta Maria Erriquez, l’alunna de Il Collegio 7

Chi è Marta Maria Erriquez, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Marta Maria ha 16 anni e viene da Venaria reale, in provincia di Torino. Il suo sport preferito è il calcio. Studia per diventare bartender e il suo sogno è quello di partire per l’America. Miscela le emozioni e le piace lavorare con i drink e le miscelazioni perché rimane a contatto con la gente. Non ama definirsi e ancora sta cercando di scoprire piano piano la sua identità di genere. Si veste spesso con vestiti larghi e ammette anche di rubarli al fratello ma questo non definisce il suo essere femmina o maschio. Sarà la prossima allieva de Il Collegio 7 e spera di poter combattere le proprie battaglie e esponendosi a pieno riguardo le sue emozioni e le sue problematiche.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Marta Maria Erriquez de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.