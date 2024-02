Chi è Marta Donà, la manager di Angelina Mango che ha portato al successo anche Mengoni e i Maneskin

Chi è Marta Donà, la manager di Angelina Mango

Chi è Marta Donà, la manager di Angelina Mango che ha portato al successo anche Marco Mengoni e i Maneskin? Marta Donà è la donna che, restando dietro le quinte, ha accompagnato passo dopo passo Angelina verso la vittoria. Con il trionfo de “La noia”, Donà e la sua società, La Tarma, fanno poker: prima di Angelina Mango, infatti, Marta aveva già portato al Festival e diritti al trionfo finale Marco Mengoni (due volte) e i Maneskin.

Ma chi è Marta Donà? Nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano, Marta Donà è una manager 40enne che nel 2016 ha fondato l’azienda di management La Tarma nella quale lavorano solo donne. Ex ufficio stampa di Sony. Decise di licenziarsi quando Marco Mengoni le chiese di diventare la sua manager. Una scelta rivelatasi vincente e passata per i trionfi inanellati a Sanremo. Sempre concentrata sul lavoro, non si lasciò sfuggire una sola parola di biasimo all’epoca in cui i Maneskin – ormai determinati a procedere spediti verso il successo in Europa e nel resto del mondo – decisero di ritenere conclusa la collaborazione. Donà li aveva voluti nella sua scuderia quando ancora non era nemmeno sbarcati sul palco di X Factor.

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili, pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”, si limitò a far sapere la donna. La Tarma segue oggi Angelina Mango (vincitrice del Festival di Sanremo 2024), Marco Mengoni e diversi altri artisti che fanno musica e televisione come Francesca Michielin e Alessandro Cattelan.