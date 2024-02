Chi è Angelina Mango, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Chi è Angelina Mango, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”? Angelina è una delle cantanti più promettenti della nuova generazione. Già popolare grazie ad alcuni brani di successo, è figlia d’arte. Suo padre infatti era il grande cantautore Pino Mango, scomparso qualche anno fa. Dopo il successo ottenuto quest’estate con Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa, ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia. Ma conosciamola meglio.

Angelina Mango è nata a Matera nel 2001. È la seconda figlia di Mango e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l’abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. Suo fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista (in particolare suona la batteria). Si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando ad Amici di Maria De Filippi, arrivando al secondo posto.

Nel settembre 2014 si è iscritta presso il liceo scientifico, sospendendo gli studi successivamente alla morte del padre, deceduto a causa di un attacco cardiaco durante un concerto. Angelina canta e sa suonare anche la chitarra, a 20 anni ha pubblicato il suo primo album Monolocale. Nel 2022 ha provato a partecipare a Sanremo giovani, è arrivata tra i finalisti ma non ha ottenuto il successo desiderato. A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo Formica che è diventato un successo e poco dopo è uscito Walkman, brano prodotto da Tiziano Ferro.

“Non mi ricordo di preciso quando ho iniziato a cantare. Ogni tanto vedo i video di quando avevo 2 anni, in cui cantavo in giro per casa, ma non ho mai studiato in realtà, ho solo ascoltato. I miei genitori mi hanno fatto ascoltare buona musica, ad esempio le canzoni di Aretha Franklin. Io provavo a cantare, e dopo un po’ di anni sono riuscita a vedere i risultati. Così ho studiato per tutta la mia vita”, ha raccontato Angelina Mango.

“Dopo la morte di papà ci siamo trasferiti definitivamente a Milano, e nel 2021 mi sono fidanzata con Antonio, che mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo”, ha aggiunto. Il riferimento è al chitarrista Antonio Cirigliano. “Da lì è andato tutto meglio, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però una persona non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più. Penso di essere diventata grande da un sacco di tempo. Riascolto le canzoni di mio padre, anche se a volte mi fa male, ma non è la cosa più bella che mi ha lasciato”, aveva aggiunto la cantante.