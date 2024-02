Chi sono i mariti di Paola e Chiara, le cantanti conduttrici del PrimaFestival a Sanremo 2024

Chi sono i mariti di Paola e Chiara, le cantanti conduttrici del PrimaFestival a Sanremo 2024? Le due sorelle sono entrambe “sposate”. Paola è impegnata sentimentalmente con il fotografo e regista Paolo Santambrogio. I due si sarebbero conosciuti sulla comunità online di My Space. Paola e Paolo sono uniti da numerose passioni, come quelle per la moda e la musica. Chiara è, invece, sposata civilmente con Meir, un ex rabbino ortodosso, con cui è convolata a nozze a Cipro, il 7 di agosto del 2014.

Perché si erano separate?

Ma perché Paola e Chiara, le sorelle che hanno dominato la scena della musica italiana negli anni Novanta, si sono separate? Avevano litigato? Al Festival di Sanremo 2023 c’è stata la grande reunion. La mora e la bionda sono state un duo amantissimo dal pubblico fino alla loro separazione nel 2013. Poi, come detto, a distanza di 10 anni, la reunion di Paola e Chiara, le sorelle più amate della musica pop italiana. Ma che cosa ha portato alla fine del loro sodalizio artistico? A spiegarlo è stata proprio Paola in una diretta su Instagram: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta”, ha spiegato la cantante.

Poi ha aggiunto: “Non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo. A un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”. Ecco quindi spiegato il motivo che ha portato Paola e Chiara a sciogliersi, a prendere strade diverse nel 2013: Paola ha continuato la carriera musicale reinventandosi dj, Chiara invece è passata alla recitazione.

La scintilla che ha riacceso la speranza dei fan di rivedere Paola e Chiara (qui sopra chi sono i rispettivi mariti) insieme c’è stata durante il concerto di Max Pezzali a Bibione, dove le sorelle Iezzi sono tornate a far coppia accanto al cantante. Una seconda vita artistica che è ripartita alla grande con Sanremo 2023, e che ora i fan sperano non si fermi più.