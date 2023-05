Chi era Carla Brunelli, la moglie di Marino Bartoletti morta in un incidente domestico, cause morte, figli

Chi era Carla Brunelli, la moglie di Marino Bartoletti? Il grande giornalista è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Classe 1951, Carla è morta tragicamente nel 2016 in un drammatico incidente domestico, quando aveva 65 anni. La signora Bartoletti è rimasta schiacciata da una porta scorrevole mentre stava facendo le pulizie all’interno della loro abitazione.

A rendere ancor più drammatico l’incidente il fato che è stato proprio Marino Bartoletti a rinvenire il corpo della moglie. “Non ci sono parole che possano descrivere il dolore per la morte di Carla – ha raccontato Bartoletti in un’intervista -. Sono devoto alla Madonna del Fuoco, la protettrice di Forlì. L’immagine risale al 1400, scampò a un incendio divampato durante la notte in una scuola della città. Viene conservata in Duomo, nel mio studio tengo un suo quadro. Nel momenti dolorosi della vita sono stato in grado di cogliere i suoi segni, mi hanno dato un grande e forse inatteso conforto”. Bartoletti ha due figlie: Cristina e Caterina, che gli hanno dato tre nipoti.