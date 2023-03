Chi è Maria Teresa Reale, la vincitrice di The Voice Senior ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Maria Teresa Reale, la vincitrice di The Voice Senior ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata odierna? Maria Teresa vive in provincia di Frosinone, a Sora. Ha 61 anni e fa l’insegnante di canto (gestisce un’accademia di Conservatorio). Ha trionfato a The Voice Senior dove era nel team di Clementino. L’artista nella finale andata in onda la settimana scorsa si è guadagnata il titolo di campionessa e un contratto discografico con una grande casa di produzione.

Attraverso il suo amore per la musica è riuscita a legarsi a Gabriele, formando un duo musicale che è andato avanti per ben 34 anni. In seguito alla morte del compagno ha però deciso di smettere con la musica per molto tempo. L’idea di partecipare al programma senza il suo Gabriele inizialmente era inimmaginabile per lei.

“Nel 2015 viene a mancare il mio compagno di avventure musicali. E ho smesso proprio, ho soltanto insegnato. Io non potevo andare a The Voice e andarci da sola”, le sue parole. “Io sono stata insieme a Gabriele per quasi 34 anni, per cui dovevo portarlo con me e sono convinta che lui è con me. E forse questa forza e questa voglia di andare avanti: è lui che me lo dice ‘ vai avanti’, che tanto Gabriele è vicino a te”.

Biografia

Maria Teresa Reale ha sempre amato la musica e sappiamo che ha cominciato il suo percorso artistico suonando la chitarra all’età di 14 anni: il sogno, poi, viene coronato dagli studi al conservatorio di Frosinone. Nella sua vita si è dedicata al canto nei piano bar, ad un sodalizio intimo e importante col compagno di avventure e musica Gabriele e, infine, anche all’insegnamento, dopo il grave lutto che l’ha travolta.

Proprio la sua vittoria a The Voice Senior ha mostrato al pubblico italiano e alla giuria che il talento va oltre l’età e che l’arte può dare la forza di superare i momenti più complessi e dolorosi della vita. “Sono senza parole ma una cosa devo dire: Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta. E’ un grazie soprattutto dato con il cuore e con tutta la mia anima”.