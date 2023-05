Chi è Maria Paola Danna (“Mapi”), la moglie di Claudio Cecchetto ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Maria Paola Danna (“Mapi”), la moglie di Claudio Cecchetto ospite a Oggi è un altro giorno? Il noto produttore discografico nel 1992 ha sposato Maria Paola Danna (detta “Mapi”), dalla quale ha avuto due figli: Jody Daniele (nato il 7 giugno 1994), attore e conduttore radiofonico e Leonardo (nato il 20 marzo 2000). Ma conosciamola meglio.

Maria Paola Danna è nata nel 1968 e nella vita lavora come autrice, conduttrice radiofonica, imprenditrice e personal writer. E’ di Milano e dopo un’esperienza nel mondo del giornalismo, si è dedicata ai libri per bambini e ai testi scolastici. E’ nota inoltre per essere l’ideatrice dei “Love Books“. La donna si pone l’obiettivo di aiutare chi fatica ad esprimere i propri sentimenti attraverso le parole. Attraverso la sua scrittura “Mapi” è quindi in grado di dare un supporto che può rivelarsi fondamentale per chi fatica ad esprimere quello che ha dentro il proprio cuore.

Il progetto, che ha ricevuto importanti apprezzamenti, è nato nel 2013, inizialmente come rubrica sul quotidiano “Il Giorno“. Una volta capito quanto potesse funzionare, l’iniziativa è approdata alla radio e successivamente in Tv su Real Time. I social network hanno poi inevitabilmente avuto un ruolo importante per permetterle di ottenere popolarità tra il pubblico: “Porto avanti un lungo Love Tour, sostenuto da un brand illuminato, che percorre tutta l’Italia e, a ogni tappa, mette in scena un love book in cui i protagonisti sono web stars, influencer, tik toker. Dal digitale al reale milioni di teenager assistono allo svelamento di ciò che per i loro miti conta davvero: le relazioni oltre lo schermo”, aveva raccontato in un’intervista a “We for Wedding”.

Chi è Claudio Cecchetto

Abbiamo visto chi è la moglie di Claudio Cecchetto, ma cosa sappiamo su di lui? Claudio è nato a Ceggia il 19 aprile 1952. E’ un produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Conduttore di svariate edizioni dei più importanti festival musicali italiani, dal Festival di Sanremo al Festivalbar, e di numerose trasmissioni musicali italiane, nel corso della sua carriera ha fondato e portato al successo Radio Deejay e Radio Capital.

È conosciuto anche per essere stato il talent scout di numerosi artisti musicali e televisivi famosi, tra cui Linus, Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, Marco Baldini, gli 883 (Max Pezzali e Mauro Repetto), Paola & Chiara, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Tracy Spencer, Taffy, Via Verdi, Marco Mazzoli, Daniele Bossari, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, DJ Francesco (Francesco Facchinetti) e i Finley.

Nel maggio 2019 Claudio Cecchetto si è candidato come sindaco di Misano Adriatico con la lista civica W Misano Viva arrivando secondo con 2.490 voti. In concomitanza con il suo settantesimo compleanno, il 19 aprile 2022, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Riccione in occasione delle elezioni amministrative. Cecchetto, con l’8,9 per cento e 1.475 voti, è arrivato terzo dietro ai candidati di centro-destra e centro-sinistra ed è entrato in consiglio comunale