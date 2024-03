Chi è Maria Maddalena Gnudi, la moglie di Antonio Albanese, figli

Antonio Albanese, ospite questo pomeriggio a Domenica In insieme a Virginia Raffaele per promuovere il suo nuovo film, è molto riservato sulla sua vita privata. Di lui sappiamo molto poco, perché preferisce trasmettere al suo pubblico la sua arte attraverso il cinema. Nato a Olginate il 10 ottobre 1964, l’attore e regista ha avuto una prima moglie, Cristina dalla quale ha avuto una figlia, Beatrice.

Dopo il divorzio ha iniziato una relazione con Maria Maddalena Gnudi, nata a Pesaro il 13 marzo 1979. Pare che non si siano mai sposati ma convivano. I due hanno avuto un figlio insieme nato nel 2010, di nome Leonardo. Gnudi, la compagna di Antonio Albanese, è molto riservata. Sappiamo solo che è figlia di un commercialista, ha seguito le orme del padre, ottenendo un master in Diritto tributario nazionale. Antonio Albanese è il suo secondo marito, la Gnudi si è infatti sposata molto giovane con un finanziere, Emile Karrat, ma il matrimonio ha avuto vita molto breve.

“Credo di essere un buon padre. Non solo non ho mai demandato a mia moglie come si facesse il cambio dei pannolini ed ho affrontato da solo situazioni non semplici come le coliche della bimba. Non mi sono mai lamentato, l’ho voluto. Sono esperienze che ti legano profondamente. Desideravo un figlio da sempre, anzi una bambina, fin da quando ero piccolo”, ha detto Albanese dopo essere diventato padre per la prima volta.