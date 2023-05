Chi è Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: età, anni, fecondazione assistita

Chi è Maria Turchi, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? Come ricorderete, un po’ di anni fa aveva fatto scalpore la notizia per cui i due ballerini avevano avuto in età adulta una figlia tramite la fecondazione assistita. Maria è nata il 14 febbraio 2013. Nonostante le polemiche di alcuni, la showgirl Carmen Russo (classe 1959) ed il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi (classe 1949) hanno portato avanti il loro sogno di diventare genitori. Ora dunque, la loro figlia Maria ha 10 anni.

“Era appena fallito l’ennesimo tentativo di restare incinta – raccontava all’epoca Carmen Russo – Un mese prima l’embrione aveva attecchito nel mio grembo e credevo di avercela fatta, ma dopo appena due settimane i medici mi avevano comunicato che avevo perso il bambino per un aborto spontaneo”. Nel 2011 si recarono a Medjugorje per raggiungere il luogo dove si dice sia apparsa la Madonna. “Questa bambina è un dono di dio. Ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale”, ha raccontato Carmen Russo.

“Me la sono meritata. A volte se ho un minimo di stanchezza o di problemi io guardo lei e dico tu mi dai la forza di affrontare ogni cosa”, ha confessato la ballerina e showgirl al Grande Fratello Vip 2021. “Diventare mamme quando c’è una situazione d’amore, un rapporto giusto e una vita che ti può permettere di seguire tua figlia perché la cosa che facciamo io ed Enzo Paolo, che è un uomo fantastico, è quello di essere molto presenti”, ha precisato Carmen. “Noi l’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita”, ha aggiunto la ballerina.

Maria, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, nonostante la giovane età ha numerose comparse televisive alle spalle. Carmen Russo condivide moltissime foto di lei e la piccola sul suo profilo Instagram. Una famiglia quindi molto unita e piena d’amore.