Chi è Maria De Luca, la moglie di Gabriele Cirilli ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Maria De Luca, la moglie di Gabriele Cirilli ospite a Oggi è un altro giorno? I due si conoscono da quando avevano 14 anni, erano due bambini: un amore nato tra i banchi di scuola, e da quel momento non si sono più lasciati. Di lei sappiamo che è nata nel 1967 e che nella vita lavora come produttrice teatrale, è dietro le quinte rispetto al marito che spesso vediamo in televisione. Dagli spettacoli comici all’intrattenimento. Dal loro amore è nato nel 2001 il loro unico figlio: Mattia.

“La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno”, ha raccontato Gabriele Cirilli nel corso di un’intervista. “Lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela. Tutti i giorni io le porto una rosa a casa. Romantico? No, ho scoperto che è allergica”.

La loro è una storia d’amore quasi da sogno, iniziata quando erano adolescenti. E Maria è una donna unica, che è sempre stata al fianco del marito, anche nei momenti bui e dolorosi della vita. La donna è molto riservata, non ha un profilo Instagram e sono davvero pochi gli scatti che pubblica il marito in sua compagnia.