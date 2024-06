Maria De Filippi lascia Mediaset? “Offerta importante di Discovery ma…”

“Maria De Filippi è unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante”, ma “Maria ha deciso di stare con noi e lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset”. Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, nella conferenza stampa dedicata alla presentazione degli obiettivi raggiunti, e quelli da raggiungere, con tanto di nomi di conduttori confermati o no, dall’azienda fondata dal padre (e per cui stanno lavorando a uno speciale per commemorarlo a un anno dalla sua morte).

“Poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c’è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente”, ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi.

Dopo aver ‘portato via’ alla Rai Amadeus e Fabio Fazio, quindi, Discovery avrebbe provato il tutto e per tutto per convincere Maria De Filippi a lasciare Mediaset per il Nove. Ma questa volta senza successo.