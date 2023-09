Maria Corleone: la trama della serie in onda su Canale 5. Di cosa parla

Maria Corleone è la nuova fiction in onda su Canale 5 dal 13 settembre 2023. Una serie in quattro puntate, ogni mercoledì alle 21.25. Milano, Palermo e New York fanno da sfondo alle vicende di Maria Corleone, stilista con un passato che pesa. E si affaccia prepotentemente nel suo presente, sullo sfondo dell’alta moda e di un altro mondo, meno glamour e più pericoloso. Protagonista è l’attrice Rosa Diletta Rossi. Vediamo insieme la trama e di cosa parla.

Maria Corleone è una giovane stilista palermitana che vive a Milano ormai da anni ed è in attesa di un figlio dal suo compagno Luca, giovane procuratore determinato e idealista. Il ritorno a Palermo in occasione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori costringe però la donna a rimettere in discussione tutta la propria vita quando, in un attentato al padre, Don Luciano Corleone, un potente imprenditore in odore di mafia, viene ucciso anche il fratello di Maria.

La morte del fratello provoca in Maria una decisione drastica: la giovane sceglierà di abbandonare la sua vita precedente per seguire la strada della vendetta, ma il percorso sarà ricco di ostacoli, dubbi e colpi di scena. Fino a che punto può spingersi una donna divisa tra il richiamo della famiglia di origine e quella che si sta costruendo? Quali compromessi e quanta forza saranno necessari per vendicare la morte del proprio fratello gemello ed emergere con prepotenza in un mondo criminale e tutto maschile?

La serie è allo stesso tempo il racconto di un personaggio controverso, una saga famigliare e una storia di mafia, che si svolge tra Palermo dove i Corleone hanno le radici e il potere, una Milano scintillante in superficie ma piena di ombre e New York dove i traffici illeciti porteranno Maria a giocare il tutto per tutto.

“Maria Corleone è una donna limpida e pulita. Almeno finché si ritrova a gestire le sue ambizioni lavorative, il suo presente a Milano dove si fa chiamare Maria Florio. Vuole diventare famosa per le sue capacità e non per il nome della sua famiglia, Corleone”, racconta a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ la protagonista della fiction, l’attrice Rosa Diletta Rossi. Ma quella di Maria Corleone in onda su Canale 5 è una storia vera? Maria è un personaggio inventato, ispirato da Mary Corleone interpretato da Sofia Coppola (poi sostituita da Winona Ryder) nel film ‘Il Padrino Parte III’.

“Maria si è costruita una carriera da stilista, ha un fidanzato che fa il magistrato ed è felice di aspettare un bambino. In occasione dell’anniversario di nozze dei genitori sceglie di tornare a Palermo per annunciare l’imminente maternità”. Un viaggio che innesca il cambiamento. “A un certo punto – continua l’attrice che le ha dato vita sul set – Maria perde il sorriso, c’è un taglio netto nella sua vita. Come si fa a rappresentare qualcuno che ha più potere degli altri e può fare molto male? Mi sono detta: ‘Ora devo fare la boss!’. È stato strano, ma al tempo stesso anche adrenalinico e molto divertente”.

“Ci si pongono tante domande: quali compromessi e quanta forza saranno necessari per vendicare la morte del proprio fratello gemello ed emergere con prepotenza in un mondo criminale e tutto maschile? La serie è allo stesso tempo il racconto di un personaggio controverso, una saga famigliare e una storia di mafia”, sottolinea l’attrice.

