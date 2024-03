Margherita delle stelle: il cast (attori) completo del film tv

Qual è il cast (attori) di Margherita delle stelle, il film tv in onda martedì 5 marzo 2024 su Rai 1? Nel ruolo della protagonista c’è Cristiana Capotondi. Al suo fianco tanti altri attori e attrici. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

MARGHERITA HACK: CRISTIANA CAPOTONDI

ALDO DE ROSA: FLAVIO PARENTI

BETTY: GIULIA BATTISTINI

ROBERTO HACK: CESARE BOCCI

MARIA LUISA HACK: SANDRA CECCARELLI

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) di Margherita delle stelle, ma qual è la trama? Il film tv racconta volutamente gli anni meno noti di Margherita Hack, partendo da infanzia e adolescenza, caratterizzate da genitori anticonformisti che hanno saputo insegnare a Margherita la libertà di scegliere, portandola a rompere gli schemi imposti dalla società, primi fra tutti quelli dell’ideologia fascista. Un ritratto intimo della più grande astrofisica italiana, Margheita Hack, non solo donna di scienza, ma anche un emblematico modello di emancipazione femminile. Il film ripercorre la vita di una giovane Margherita, interpretata da Cristiana Capotondi, addentrandosi nella sfera più intima della sua esistenza, ovvero quella familiare, e mostrando come è nata la sua passione per l’astrofisica, che l’ha portata poi a scegliere questa strada nella vita.