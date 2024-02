Mare Fuori 4: il cast (attori) completo della fiction di Rai 2

Qual è il cast di Mare Fuori 4? Sono tanti gli attori della popolare fiction di Rai 2 che tornano nei 12 episodi della quarta stagione, ma non mancano alcune new entry nella serie. Appuntamento ogni mercoledì alle 21.20. Gli episodi dal 14 febbraio sono tutti disponibili su Rai Play. Nel cast ritroveremo Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Clara Soccini, Domenico Cuomo, Carmine Recano, Raiz, Lucrezia Guidone, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Artem. La serie è co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo;

è Carmine Di Salvo; Maria Esposito è Rosa Ricci;

è Rosa Ricci; Matteo Paolillo è Edoardo Conte;

è Edoardo Conte; Lucrezia Guidone è Sofia Durante;

è Sofia Durante; Carmine Recano è Massimo Valenti;

è Massimo Valenti; Vincenzo Ferrera è Beppe;

è Beppe; Artem è Pino O’ Pazzo;

è Pino O’ Pazzo; Domenico Cuomo è Gianni Cardiotrap;

è Gianni Cardiotrap; Francesco Panarella è Luigi Di Meo, detto Cucciolo;

è Luigi Di Meo, detto Cucciolo; Giuseppe Pirozzi è Raffaele Di Meo, detto Micciarella;

è Raffaele Di Meo, detto Micciarella; Salahudin Tijani Imrana è Diego, detto Dobermann;

Imrana è Diego, detto Dobermann; Antonio D’Aquino è Milos;

è Milos; Alessandro Orrei è Mimmo;

è Mimmo; Giacomo Giorgio è Ciro Ricci;

è Ciro Ricci; Clotilde Esposito è Silvia;

è Silvia; Kyshan Wilson è Kubra;

è Kubra; Clara Soccini è Crazy J;

è Crazy J; Antonio De Matteo è Lino;

è Lino; Agostino Chiummariello è Gennaro;

è Gennaro; Carmen Pommella è Nunzia;

è Nunzia; Gennaro Della Volpe/Raiz è Don Salvatore;

è Don Salvatore; Antonia Truppo è Maria Ricci;

è Maria Ricci; Desirée Popper è Consuelo;

è Consuelo; Giuseppe Tantillo è Alfredo D’Angelo.

Tra le new entry di Mare Fuori 4 troviamo nel cast Luca Varone che interpreta Angelo; Yeva Sai è Alina; Tea Falco è Loredana. Ci sono poi alcuni attori che nel frattempo hanno lasciato la serie e non li ritroveremo in questa quarta stagione. Tra questi i personaggi di Filippo, Naditza e Paola, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas, Valentina Romani e Carolina Crescentini. Il personaggio di Filippo, come scoperto nella terza stagione, è stato trasferito a Milano; Nadtiza lascia Filippo per evitare che si metta ancora nei guai mentre Paola viene sollevata dal suo incarico di direttrice dopo il suicidio di Viola (Serena De Ferrari) e torna ad Ancona. Altri personaggi usciti di scena sono Viola, appunto, Gaetano (Niccolò Galasso), Totò (Antonio Orefice), Gemma (Serena Codato), Liz (Anna Ammirati), Latifah (Liliana Mele) e Luna (Vanalya Lure).