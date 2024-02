Mare Fuori 4: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Mare Fuori 4: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Ritroviamo storici protagonisti delle passate stagioni e anche alcune new entry. Vediamo allora tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo;

Maria Esposito è Rosa Ricci;

Matteo Paolillo è Edoardo Conte;

Lucrezia Guidone è Sofia Durante;

Carmine Recano è Massimo Valenti;

Vincenzo Ferrera è Beppe;

Artem è Pino O’ Pazzo;

Domenico Cuomo è Gianni Cardiotrap;

Francesco Panarella è Luigi Di Meo, detto Cucciolo;

Giuseppe Pirozzi è Raffaele Di Meo, detto Micciarella;

Salahudin Tijani Imrana è Diego, detto Dobermann;

Antonio D’Aquino è Milos;

Alessandro Orrei è Mimmo;

Giacomo Giorgio è Ciro Ricci;

Clotilde Esposito è Silvia;

Kyshan Wilson è Kubra;

Clara Soccini è Crazy J;

Antonio De Matteo è Lino;

Agostino Chiummariello è Gennaro;

Carmen Pommella è Nunzia;

Gennaro Della Volpe/Raiz è Don Salvatore;

Antonia Truppo è Maria Ricci;

Desirée Popper è Consuelo;

Giuseppe Tantillo è Alfredo D’Angelo.

Luca Varone è Angelo;

Yeva Sai è Alina;

Tea Falco è Loredana.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Mare Fuori 4? La serie va in onda su Rai 2 in prima serata dal 14 febbraio 2024 alle 21.20 per sei settimane. In streaming su Rai Play i primi sei episodi sono disponibili dal 1 febbraio e gli altri sei dal 14.