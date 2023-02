Mare fuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, mercoledì 22 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Mare fuori 3, la terza stagione della fortunata serie tv (già disponibile su RaiPlay dal 1 febbraio) con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. A fare da sfondo c’è sempre l’Istituto di detenzione minorile, una bolla dove i “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di quello che sono stati fuori da quelle mura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della seconda puntata, Edoardo è ossessionato dalla vendetta su Mimmo. Vuole che paghi con la vita per il suo tradimento e minaccia Pirucchio: se non ammazza ‘o Cherubino, sarà la sua bella famiglia a pagare il conto. Mimmo dal suo canto è stato invitato da Donna Wanda a disinnescare Rosa Ricci. La ragazza non deve più essere un pericolo per suo figlio Carmine. Filippo e Naditza iniziano ad avere le prime difficoltà: i soldi sono finiti e la vita da ricercati non è semplice. Carmela ha incaricato Salvo, il cugino di Edoardo di far entrare in Ipm tre cani sciolti con la promessa di farli diventare soldati fidati di suo marito ed entrare a pieno diritto nel clan Ricci.

Nel secondo episodio della seconda puntata, mentre Mimmo obbedisce agli ordini di Donna Wanda, sarà Carmine a sventare il piano che porterà Rosa a considerare il ragazzo in maniera differente. Pirucchio è spalle al muro, deve decidere se ribellarsi o meno al volere di Edoardo. In Ipm arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano subito una rissa mentre Edoardo apprende una terribile notizia che riguarda il cugino. Arriva in Ipm una nuova educatrice Sofia che mostra subito un carattere deciso. Gemma e Cardiotrap hanno idee e sentimenti contrastanti riguardo quello che è successo a Fabio. Beppe e Latifah si perdono nei ricordi del loro amore passato.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Mare fuori 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Tornano le vicende che hanno come protagonisti Filippo (Nicolas Maupas), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Naditza (Valentina Romani), il comandante Massimo interpretato da Carmine Recano e il direttore del carcela minorile Paola che ha volto di Carolina Crescentini. Al cast si aggiungono nuovi attori tra i ragazzi che interpretano i giovani detenuti. Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Clara Soccini: Giulia

Maria Esposito: Rosa Ricci

Lucrezia Guidone: Sofia Durante

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Valentina Romani: Naditza

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Esposito

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Cardiotrap

Alessandro Orrei: Mimmo

Nicolò Galasso: Tano, detto ‘O Pirucchio

Antonio d’Aquino: Milos

Giuseppe Tantillo: Alfredo D’Angelo

Serena De Ferrari: Viola

Clotilde Esposito: Silvia

Serena Codato: Gemma

Kyshan Clare Wilson: Kubra

Ludovica Coscione: Teresa

Giovanna Sannino: Carmela Valestro

Vincenzo Ferrara: Beppe

Anna Ammirati: Liz

Antonio De Matteo: Lino

Agostino Chiummariello: Gennaro

Liliana Miele: Latifah

Maddalena Stornaiuolo

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast di Mare fuori 3, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Rai 2 il mercoledì sera alle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirla in diretta o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i prodotti Rai da pc, tablet e smartphone.