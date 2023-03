Mare fuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 15 marzo

Stasera, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Mare fuori 3, la terza stagione della fortunata serie tv (già disponibile su RaiPlay dal 1 febbraio) con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. A fare da sfondo c’è sempre l’Istituto di detenzione minorile, una bolla dove i “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di quello che sono stati fuori da quelle mura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quinta puntata in onda stasera, nel primo episodio dal titolo Le fasi dell’amore, Filippo arriva in istituto e pare essere ben accolto, sebbene però la nuova direttrice voglia mandarlo a Milano. Il suo ritorno ha un effetto benefico su Cardiotrap, che in questo modo ritorna anche a scrivere, mentre Giulia riesce finalmente a strappare una promessa a Valentina. Nel frattempo, Pino non riesce più a contenere la sua enorme gelosia per Dobermann, ma riesce però a fare pace con Kubra. Edoardo, intanto, è scomparso, poiché è scappato da Liz per sfuggire agli uomini di don Salvatore.

Nel secondo episodio di questa sera, intitolato Le regole dell’amicizia, Milos si scontra violentemente con Micciarella e Dobbermann a causa di una lettera. Sarà necessario l’intervento di Cucciolo per una eventuale riappacificazione. Carmine, intanto, tenta di far riavvicinare Rosa e Filippo chiedendo aiuto anche a Cardiotrap. Pino, ritornato amico con Kubra, lo aiuterà a scoprire diverse verità sul suo passato.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Mare fuori 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Tornano le vicende che hanno come protagonisti Filippo (Nicolas Maupas), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Naditza (Valentina Romani), il comandante Massimo interpretato da Carmine Recano e il direttore del carcela minorile Paola che ha volto di Carolina Crescentini. Al cast si aggiungono nuovi attori tra i ragazzi che interpretano i giovani detenuti. Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Clara Soccini: Giulia

Maria Esposito: Rosa Ricci

Lucrezia Guidone: Sofia Durante

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Valentina Romani: Naditza

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Esposito

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Cardiotrap

Alessandro Orrei: Mimmo

Nicolò Galasso: Tano, detto ‘O Pirucchio

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Antonio d’Aquino: Milos

Giuseppe Tantillo: Alfredo D’Angelo

Serena De Ferrari: Viola

Clotilde Esposito: Silvia

Serena Codato: Gemma

Kyshan Clare Wilson: Kubra

Ludovica Coscione: Teresa

Giovanna Sannino: Carmela Valestro

Vincenzo Ferrara: Beppe

Anna Ammirati: Liz

Antonio De Matteo: Lino

Agostino Chiummariello: Gennaro

Liliana Miele: Latifah

Maddalena Stornaiuolo

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast di Mare fuori 3, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Rai 2 il mercoledì sera alle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirla in diretta o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i prodotti Rai da pc, tablet e smartphone.