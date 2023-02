Mare fuori 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Mare fuori 3, la terza stagione della fiction con Carolina Crescentini e tanti giovani attori in onda su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi): la prima mercoledì 15 febbraio 2023; la sesta e ultima mercoledì 22 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): mercoledì 15 febbraio 2023

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 22 febbraio 2023

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 1 marzo 2023

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 8 marzo 2023

Quinta puntata (episodi 9 e 10): mercoledì 15 marzo 2023

Sesta puntata (episodi 11 e 12): mercoledì 22 marzo 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Mare fuori 3 su Rai 2? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,25. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Mare fuori 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Rai 2 il mercoledì sera alle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirla in diretta o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i prodotti Rai da pc, tablet e smartphone.