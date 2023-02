Mare fuori 3: il cast (attori) completo della fiction di Rai 2

Qual è il cast (attori) completo di Mare fuori 3, la terza stagione della fortunata serie tv in onda su Rai 2 il mercoledì sera? Tornano le vicende che hanno come protagonisti Filippo (Nicolas Maupas), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Naditza (Valentina Romani), il comandante Massimo interpretato da Carmine Recano e il direttore del carcela minorile Paola che ha volto di Carolina Crescentini. Al cast si aggiungono nuovi attori tra i ragazzi che interpretano i giovani detenuti. Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Clara Soccini: Giulia

Maria Esposito: Rosa Ricci

Lucrezia Guidone: Sofia Durante

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Valentina Romani: Naditza

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Esposito

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Cardiotrap

Alessandro Orrei: Mimmo

Nicolò Galasso: Tano, detto ‘O Pirucchio

Antonio d’Aquino: Milos

Giuseppe Tantillo: Alfredo D’Angelo

Serena De Ferrari: Viola

Clotilde Esposito: Silvia

Serena Codato: Gemma

Kyshan Clare Wilson: Kubra

Ludovica Coscione: Teresa

Giovanna Sannino: Carmela Valestro

Vincenzo Ferrara: Beppe

Anna Ammirati: Liz

Antonio De Matteo: Lino

Agostino Chiummariello: Gennaro

Liliana Miele: Latifah

Maddalena Stornaiuolo

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Mare fuori 3, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Rai 2 il mercoledì sera alle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirla in diretta o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i prodotti Rai da pc, tablet e smartphone.