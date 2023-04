Chi è Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Lory Del Santo e Marco Cucolo sono una delle coppie più chiacchierate della televisione italiana, soprattutto dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi dello scorso anno. I due sono legati da tempo e la loro relazione sembrava indissolubile fino a una presunta crisi che però ora sembra superata. Ma conosciamo meglio Marco Cucolo, il giovane fidanzato di Lory Del Santo che ha incuriosito tanti telespettatori anche per la sua età.

Marco Cucolo, classe 1992, è diventato noto per essere il fidanzato di Lory Del Santo. Per parecchio tempo, la loro relazione è stata molto chiacchierata a causa della loro evidente differenza d’età. Il giovane, infatti, ha circa la metà degli anni della compagna. I due sono rimasti insieme per 9 anni, ma durante la loro ultima apparizione in tv, in occasione dell’esperienza a l’Isola dei Famosi, si sono lasciati in diretta tv. Ma ora sembra essere tornato il sereno.

Nato a Napoli il 13 gennaio 1992, Marco Cucolo ha vissuto a Milano dove ha coltivato la professione di modello e videomaker. Marco e Lory si sono conosciuti tramite i social, dove il bel napoletano ha cominciato a corteggiarla mandandole dolci messaggi. Durante il primo incontro avvenuto a Milano, tra i due è scattata subito una sintonia a cui è seguita una breve frequentazione e la decisione di andare a convivere dopo meno di un anno di conoscenza. La coppia, in un’intervista, aveva raccontato di aver avuto qualche difficoltà con i genitori di Marco, che, inizialmente non accettavano la relazione.