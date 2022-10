Il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: “La gente mi vuole bene” | VIDEO

Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip con un videomessaggio

Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip: l’ex concorrente, che ha abbandonato la Casa di Cinecittà dopo aver accusato problemi psicologici, ignorati dai suoi coinquilini accusati di averlo bullizzato, è riapparso in trasmissione attraverso un videomessaggio trasmesso nel corso della puntata andata in onda nella serata di lunedì 10 ottobre.

Marco ha mandato un videomessaggio ad Alfonso ed ai suoi ex compagni. Un messaggio importante, che riassume il suo stato d’animo in questo momento. E racchiude ovviamente la vicinanza di tutti voi. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Py38LrNUFJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 10, 2022

Nel filmato, l’ex conduttore di Bim Bum Bam, ora mental coach, è apparso al fianco del figlio 15enne Filippo, avuto dall’ex moglie Elena Travaglia.

“Ciao Alfonso, eccoci qua con Filippo. Voglio ringraziare lui che mi dà grande forza e poi voglio ringraziare te, perché ho trovato una solidarietà fuori dalla norma” ha esordito Bellavia nel videomessaggio.

“La gente mi vuole bene e questa cosa mi ha stupito. Quello che è successo ha aperto una porta verso un problema che tante persone hanno e sono problemi che devono essere messo davvero un pochettino più a fuoco. Mi ha fermato una persona oggi per strada e mi ha detto: ‘Sono contento che tu sia riuscito a snocciolare questo problema’. È un problema che ho a sprazzi, questa persona mi diceva che ci convive da anni con questi problemi, nessuno ne parla e nessuno sa come fare”.

“Si parla di tutto – ha concluso Marco Bellavia – di Covid, di guerre, siamo tutti spaventati, però noi esistiamo, e siamo sempre di più ad avere questi problemi. Persone che mi ringraziano per aver fatto cose che io non avrei voluto fare. Io vorrei essere ancora nella casa per raccontare la mia storia vera, che spero di raccontare presto. Mi sembra di aver parlato anche troppo, vi mando un bacio”.