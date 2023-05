Chi è Marcello Cirillo, il cantante ospite a Oggi è un altro giorno: moglie, figli, carriera, I fatti vostri, nipoti

Classe 1958, Marcello Cirillo è nato a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, ed è conosciuto da tutti come bravo cantante e per aver preso parte per anni alla trasmissione di Rai 2 I fatti vostri. Ma il suo debutto nella musica avviene già nel 1976. Con Antonio Maiello, nel 1982 fonda un duo che inizia a suonare nei pianobar di Roma e l’anno successivo partecipano al Festival di Sanremo.

Negli anni 90 la svolta in tv che lo fa conoscere al grande pubblico con i programmi di Renzo Arbore come Quelli che la notte e appunto I fatti vostri. Nel 1999 il duo si scioglie e Cirillo dà il via alla sua carriera da solista. L’artista calabrese diventa volto familiare in trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e a seguire ritorna a I Fatti vostri, con Giancarlo Magalli e Adriana Volpe.

Prosegue anche la sua carriera teatrale come regista e attore. Tra le opere a cui ha partecipato ricordiamo: Affari di casa (1996) – Il Musical (2008-2010, 2015) – Che cos’è… questo amore?! (2011) Il boss di Bogotà (2012) – Un’incantevole serata! (2013) – Funny Money (2014) Primavera in teatro (2019). Per quanto riguarda la vita privata di Marcello Cirillo sappiamo che è sposato Antonella. La coppia ha due figlie: Maria Elisa e Maria Sofia. Nel 2017 Cirillo e sua moglie sono diventati nonni per la prima volta.