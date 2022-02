“Lite furiosa tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini” durante la festa per i 70 anni del giornalista

Mara Venier avrebbe avuto una lite con la figlia di Lamberto Sposini nel corso della festa per i 70 anni del giornalista andata in scena lo scorso 18 febbraio a Milano. A riportare la notizia è stato Leggo. Secondo il sito, Zia Mara sarebbe arrivata all’evento (presenti Enrico Mentana, Massimo Giletti e tanti altri vip) in compagnia della sua responsabile casting per Domenica In. Durante la festa Mara Venier avrebbe aperto il discorso lavorativo proponendo di dedicare un ampio spazio a Sposini nella puntata di domenica 20 febbraio. La figlia del giornalista, Matilde Sposini, avrebbe rifiutato e ne sarebbe nato un diverbio nel quale si è messa in mezzo anche l’ex moglie di Sposini. Fatto sta che alla fine nella puntata in questione non è andato in onda alcun omaggio a Sposini. Tuttavia a conferma che il gossip potrebbe corrispondere ad una situazione affettivamente accaduta, il post che Mara Venier ha pubblicato su Instagram nelle ultime ore. “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! “, con un hashtag allusivo: “Ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio .. #chivuolcapirecapisca”. La Venier, come noto, è particolarmente legata a Sposini e non ha mai smesso di dimostrargli il suo affetto dopo la malattia che lo ha colpito nel 2011 e il conseguente ritiro dalla scene.