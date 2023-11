Come sta Mara Venier: le condizioni di salute della conduttrice di Domenica In

Come sta Mara Venier? I tanti fan della conduttrice di Domenica In se lo stanno chiedendo avendo saputo che molto probabilmente domani, 12 novembre, non riuscirà a condurre Domenica In. La conduttrice infatti, secondo quanto riporta TvBlog, ha contratto il Covid e avrebbe la febbre alta.

Nei giorni scorsi una forte influenza ha colpito Zia Mara e nella giornata di oggi (11 novembre), con l’aggravarsi dei sintomi influenzali, si è sottoposta al test del Covid che è risultato essere positivo. Mara Venier dunque domani, quasi certamente, non potrà condurre la puntata numero nove di Domenica in. Al suo posto dovrebbe essere trasmesso un collage delle passate puntate del programma della domenica pomeriggio di Rai 1. Una sorta di “Meglio di”. Ma come sta Mara Venier? La conduttrice a TvBlog ha confermato le indiscrezioni che hanno iniziato a circolare nella serata di oggi circa il suo stato di salute. Una indisposizione che si è rivelata più grave del previsto, dopo che negli scorsi giorni i sintomi influenzali si son fatti sempre più pesanti. Tutto però procede per il meglio con Mara Venier che ha già iniziato le cure al fine di rimettersi al più presto.

Quando torna

Non è dato sapere quando Mara Venier potrà tornare in onda con la sua Domenica In, ma – molto probabilmente – dovrebbe tornare in salute in vista della prossima puntata prevista il 19 novembre.