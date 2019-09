Chi è Mara Maionchi, la giudice di X Factor 2019 e discografica

Non c’è X Factor senza Mara Maionchi: anche l’edizione 2019 del celebre talent show musicale di Sky Uno vanterà la presenza, in qualità di giudice, della celebre produttrice discografica e talent scout italiana.

Del resto, non potrebbe essere altrimenti per un personaggio televisivo che ormai ha legato la sua storia a doppio filo con quella di X Factor. Alla fine dell’edizione dell’anno scorso, a dir la verità, aveva annunciato tutte le sue perplessità circa una sua presenza anche nella nuova edizione. “Non so se ci sarò – aveva detto, scatenando il panico tra i fan – perché gli anni passano, i bimbi crescono e io, invece, calo”.

Evidentemente, qualcosa deve avergli fatto cambiare idea. Perché Mara Maionchi è ancora al suo posto, al tavolo dei giudici di X Factor 2019. Una trasmissione che ha visto nascere, visto che fin dal 2008 (anno della prima edizione del talent, giunto invece quest’anno alla tredicesima) è stata all’interno del programma: dapprima come giudice, poi come co-conduttrice e – dopo una pausa di qualche anno – come conduttrice del format Xtra Factor, infine nuovamente come giudice (dal 2017).

Ma chi è Mara Maionchi? Vediamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua carriera, sulla vita privata e le sue parole in conferenza stampa prima dell’inizio del talent.

Mara Maionchi, chi è il giudice di X Factor 2019 | Carriera

Mara Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile del 1941. Da giovane, come ammesso da lei stessa, non era una grande appassionata di studio, al punto che ha abbandonato la scuola prima del diploma.

Il suo ingresso nel mondo della discografia è datato 1967, anno in cui ottiene un contratto con la Ariston Records. Due anni dopo, era addetta stampa della nuova casa discografica fondata da Mogol e Lucio Battisti. Nella sua lunga carriera di produttrice discografica e talent scout, il vero fiore all’occhiello è senza dubbio l’aver scoperto un talento come Gianna Nannini, negli anni Settanta, quando Mara Maionchi lavorava alla Ricordi.

Negli anni Ottanta, insieme al marito Alberto Salerno, ha fondato la casa discografica Nisa. Tra gli altri grandi talenti scoperti dalla giudice di X Factor, spicca sicuramente il nome di Tiziano Ferro. La Nisa, infatti, ha prodotto tre degli album del celebre cantante.

Dopo aver fondato, nel 2006, una nuova etichetta (“Non ho l’età”, stesso nome che darà alla sua autobiografia edita da Rizzoli nel 2009), Mara Maionchi è diventato un amatissimo personaggio televisivo. Grazie a X Factor, ma anche ad Amici di Maria De Filippi: nel talent di Canale 5, infatti, è stata ospite fissa e poi docente.

Di Mara Maionchi è celebre sicuramente l’esuberanza, unito a un insieme di frasi e citazioni che ne hanno fatto anche un idolo social.

Mara Maionchi, la vita privata: marito e social network

La produttrice discografica è sposata con Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico, dal 1976. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Giulia e Camilla.

Mara Maionchi ha anche tre nipotini: Nicolò e Margherita (figli di Giulia) e Mirtilla (figlia di Camilla).

Tra le battaglie che ha dovuto affrontare nella sua vita, spicca anche quella contro un tumore al seno. “L’ho scoperto grazie a un sogno particolare che ho fatto – ha dichiarato in un’intervista – Non si sentiva niente e non si vedeva niente. Il sogno che ho fatto mi ha messo in guardia, mi ha portato a chiamare l’oncologo, a fare un esame e a trovare il problema. Mi sono salvata grazie a un sogno, se cosi si può dire”.

“Questo – ha inoltre dichiarato – è un problema che quando ti visita ti lascia sempre qualche perplessità. Purtroppo ci sono state tante persone che sono più sfortunate di me, la nostra vita è da vivere insieme giorno per giorno, essere felici è quasi un obbligo, non sappiamo mai cosa accadrà, non c’è certezza del domani, bisogna godersi ogni ora fino alla fine”.

Grazie alle sue apparizioni televisive, la giudice di X Factor ha ottenuto un discreto seguito sui social network, soprattutto su Instagram dove vanta oltre 500 mila follower.

Nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi giudici di X Factor 2019, Mara Maionchi ha parlato dei suoi nuovi compagni di viaggio. Lei, del resto, è l’unica “veterana” di X Factor:

“Malika e Samuel sono per me dei maestri – ha detto – da un punto di vista tecnico, dove io sono una pippa, e li ascolto con estremo interesse. Con Sfera c’è stata immediatamente simpatia. Per quanto riguarda gli artisti, spero sempre nella novità, in qualcosa che mi coinvolga a livello psicofisico”.

Sui concorrenti di quest’anno, che sono quasi tutti autori: “È un bene. Guardate Lorenzo Licitra, che due anni fa ha vinto alla grande, ma ora sta facendo fatica. Questo perché le canzoni sono ancora fondamentali, e cantare le proprie dà qualcosa in più.

