Chi sono Manu e Isabella, la coppia di Temptation Island 2023

Chi sono Manu e Isabella, la coppia di Temptation Island 2023? Fidanzati da tre anni e mezzo, Manu e Isabella provengono da due realtà molto diverse: Manu, infatti, è cresciuto in un quartiere popolare mentre Isabella vive al centro di Milano. Manu ha deciso di partecipare al programma perché sogna di andare a vivere con la sua fidanzata ma non riesce a trovare un punto di incontro con lei. Isabella, invece, rimprovera Manu per alcuni suoi atteggiamenti.

Ma quali sono le regole (regolamento) di Temptation Island 2023? Il programma mette in gioco sei coppie stabili tra i 20 e i 35 anni. Non sposate e senza figli, vivranno separati per 21 giorni in un resort. Con loro 28 single (14 uomini e 14 donne) nel ruolo dei “tentatori”. Come sempre ci sarà il fatidico momento dei Falò. Dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono Manu e Isabella, ma dove vedere Temptation Island 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.